По решению суда: назван единственный наследник дочери Пресли

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Присцилла Пресли больше не будет управлять семейным наследством.

Единственной наследницей дочери великого певца Элвиса Пресли — Лизы Мари — стала его внучка, актриса и режиссер Райли Кио, передает Deadline.com. Такое решение вчера вынес Верховный суд Лос-Анджелеса. Он удовлетворил иск женщины.

Мадам при жизни добавилась своего не один год. Она сделала все возможное, чтобы любимая дочка наконец получила законное наследство дедушки Элвиса в единоличное распоряжение.

Несмотря на то, что против вступления Райли в наследство была и ее бабушка — Присцилла, все в итоге встало на свои места. Женщина неоднократно оспаривала иски, но так и не смогла добиться имущества покойного супруга.

Ранее 5-tv.ru раскрыл причину смерти единственной дочери Элвиса Пресли.