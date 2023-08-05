Зеленский признал: Запад давит на него, чтобы пойти на переговоры с Россией

NYT: Зеленский признал, что Запад давит на него, чтобы пойти на переговоры с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Давление на власти Киева может стать еще сильнее. Но почему?

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные власти давят на него тем, чтобы он согласился пойти на мирные переговоры с Россией, пишет газета The New York Times (NYT).

В иностранном источнике отмечается, что давление на Зеленского может стать еще сильнее в ближайшие месяцы.

«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам», — говорится в публикации.

Сообщается, что у представителей Украины сохраняется главная задача — сохранить поддержку стран Запада, так как контрнаступление украинской армии не привело к ожидаемым результатам, поэтому Киев нуждается в новых союзниках для продолжения боевых действий.

Прежде депутат Госдумы Алексей Чепа связал переговоры США и Украины как подготовку к диалогу с Россией.

К слову, власти Москвы неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти Киева не хотят идти на контакт.

О начале специальной военной операции (СВО) Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Он выступил с обращением к нации и заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки уладить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев рискует потерять своих ключевых союзников из-за Зеленского.