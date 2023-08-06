Опыты на детях: в Лисичанске нашли следы тайных украинских лабораторий

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Döring

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Предварительно, в 2016 году в местной больнице на младенцах испытывали неизвестные препараты иностранного производства.

В освобожденном от украинских боевиков Лисичанске были обнаружены доказательства того, что в местной больнице ставили опыты на детях. Как сообщают «Вести.ру», на несовершеннолетних пробовали иностранные препараты.

Все началось в 2016 году. Примерно тогда в местной детской больнице был зафиксирован рост смертности. И примечательно, что в то же время там появились иностранные специалисты.

По словам замзаведующего соматическим отделением больницы Светланы Рыженковой, они приезжали в медучреждение с боксами, внутри которых и были неизвестные препараты, без каких-либо маркировок.

Бывший медицинский работник больницы Юлия Глушко также утверждает, что там проходили испытания новых препаратов.

«Медсестра выходит из реанимации и говорит: привезли какие-то лекарства, антибиотики. На пластинке таблетки совершенно ничего не было написано. Таблетки без названия — вообще. Препарат кололи детям, больным сахарным диабетом и с больными почками. И было ухудшение на фоне препарата», — рассказала она.

Когда к Лисичанску подошли наши российские бойцы, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались сжечь здание больницы, чтобы замести следы преступлений. Успели вывезти архив и электронные носители.

Ранее 5-tv.ru сообщал о преступлениях против детей Донбасса.





