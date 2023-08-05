Названы симптомы «неуловимого» вида рака почек

Фото: www.globallookpress.com / Anna Altukhova

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Британские врачи призвали чаще проводить самодиагностику, чтобы вовремя распознать смертельную болезнь.

Основные симптомы рака почек, который удается диагностировать только в половине случаев, назвали медики британской благотворительной организации Kidney Cancer UK.

Так, в числе главных признаков болезни: кровь в моче, в том числе в малых количествах, продолжительная боль в спине или боку, слабость. Сопутствующими симптомами рака почек могут быть потеря аппетита и резкое снижение веса, высокое артериальное давление, повышение температуры, усиленное ночное потоотделение, воспаление лимфоузлов на шее, ломота в костях и выделение крови при кашле.

В организации подчеркнули, что к моменту обнаружения рака почек около 42% опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии. В связи с этим его называют «неуловимым» и призвают пациентов чаще проводить самодиагностику, передает The Sun.

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