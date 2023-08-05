Колокольцев поздравил жителей Орла с датой освобождения от немецких захватчиков

Фото, видео: МВД МЕДИА; 5-tv.ru

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Министр отметил, что сегодня страна снова столкнулась с прямыми угрозами национальной безопасности и суверенитету.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в митинге памяти «Салют тебе, Орел!», посвященном 80-летию освобождения города от немецких захватчиков.

«Разгром врага в боях на „Огненной дуге“ положил начало решительному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Неслучайно 5 августа 1943 года ознаменовано первым победным салютом. Присвоением Орлу почетного звания „Город воинской славы“ по праву отмечены доблесть, несгибаемая стойкость и героизм его защитников», — заявил глава МВД в своей речи.

Колокольцев призвал и впредь помнить имена солдат и офицеров, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины. Они остаются примером истинного патриотизма и нравственным ориентиром для наследников поколения победителей, что особенно актуально сейчас, когда Россия столкнулась с прямыми угрозами национальной безопасности и суверенитету, подчеркнул министр.

«Должен сказать, что многие ваши земляки с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Десятки из них за мужество и отвагу удостоены государственных наград», — отметил Колокольцев.

Он поблагодарил жителей Орла за всемерную поддержку, которую они оказывают российским бойцам в зоне спецоперации. Также Колокольцев обратил внимание на то, что в регионе уделяют значительное внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

Город Орел был освобожден в ходе Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», которая проводилась в рамках Курской битвы с 12 июля по 18 августа 1943 года. В честь освобождения Орла и Белгорода вечером 5 августа 1943 года в Москве был дан первый салют во время войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова.