Молодая американка выпила два литра воды и умерла: почему так произошло

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Женщине поставили очень редкий диагноз.

В штате Индиана США молодая женщина пыталась утолить сильную жажду и незаметно для себя выпила огромное количество воды за довольно короткий промежуток времени, передает WRTV. В результате у молодой Эшли начались головные боли, а затем она потеряла сознание.

Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу, где женщина скончалась, так и не придя в себя. Врачи диагностировали у нее отек мозга и гипонатриемию — задержку жидкости в организме, из-за чего содержание натрия в крови снижается до критического уровня.

Врачи заключили, что произошла остановка кровотока, что по итогу и привело летальному исходу.

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