Неизвестные проникли в берлинскую квартиру солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Фото: www.globallookpress.com / STAR-MEDIA

Читайте нас в: Дзен Новости

Что могло стать добычей злоумышленников?

Неизвестные проникли минувшей ночью в берлинскую квартиру фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники в окружении музыканта.

По информации издания, злоумышленники попали в здание через запасной вход на крышу дома и оттуда попали мансардную квартиру артиста. Мужчина осведомлен о случившемся, однако сейчас он находится в Брюсселе.

Полиция осмотрела лестничные клетки на предмет улик. Что могло стать добычей злоумышленников, пока не сообщается.

Прежде участники группы и ее фронтмен столкнулись с волной обвинений в сексуальных домогательствах после того, как ирландка Шелби Линн рассказала в блоге, что на вечеринке после концерта Rammstein в Вильнюсе в мае ей подмешали наркотики в напиток.

По ее словам, Линдеманн заставлял ее вступить с ним в половую связь, но получив отказ, пришел в ярость. Девушка утверждает, что смутно помнит продолжение вечера. Но на следующий день она обнаружила синяки по всему телу.

В июне прокуратура Берлина сообщила, что ведет предварительное в отношении Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов. Органы сообщили, что в отношении музыканта поступают жалобы «от трех лиц».

«Секс, наркотики, рок-н-ролл»: в чем обвиняют вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна

Два месяца назад активисты нападали на штаб-квартиру группы. Тогда на здании появилась надпись «Не предоставлять сцену преступникам».

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Вены не расследует новые обвинения против солиста Rammstein.