Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Информацию подтвердили в Минобороны. Как проходила уникальная операция?

Российские военные освободили еще один регион от украинских захватчиков. Речь идет о населенном пункте Новоселовское, расположенном в Луганской народной республике. Об этом заявили в Минобороны РФ, отметив героизм бойцов.

«На купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское», — подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по словам Конашенкова, в ходе ведения наступательных действий российские штурмовые отряды улучшили положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Путин провел церемонию вручения государственных наград в Кремле

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм.