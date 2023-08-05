«Делаем все: голова, руки, ноги, живот»: как врачи работают в зоне спецоперации

Фото: 5-tv.ru

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Именно в этом госпитале раненным солдатам оказывают экстренную помощь. Но что происходит дальше?

В зону СВО отправляются не только бойцы в бронежилетах, но еще и в медицинских халатах. Сайту 5-tv.ru стало известно, как проходит работа врачей в военном госпитале на донецком направлении.

Неотложную медицинскую помощь раненым оказывают медсестры, рентгенологи, хирурги. В госпитале врачи принимает раненного пациента. А после предварительного осмотра отправляет его к профильному специалисту, который уже проводит свою работу. Все для того, чтобы в дальнейшем отправить их на лечение в другие госпитали. При этом военные доктора не оставляют без внимания мирное население. Местным жителям тоже оказывают помощь.

Врач с позывным Зуб рассказал, что он служил в армии до 2011 года, но потом уволился. Доктор пробыл в запасе 12 лет. А затем его мобилизовали.

«Нам привозят раненых, перевязываем, останавливаем кровотечение», — рассказал Зуб.

Врач отметил, что преимущественное большинство пациентов поступает в госпиталь с разрывными ранами.

Также среди врачей есть женщина, она рентгенолог. Ее позывной Лучик.

«Ко мне привозят на рентген. Разные случаи бывают. Делаем все: голова, руки, ноги, живот на малодозированном цифровом аппарате. К нему прилагается детектор-кассета, которая передает снимки на компьютер», — рассказала врач

Хирург с позывным Ланцет рассказал, что происходит с раненными после успешной операции. На самом деле все по плану. Их состояние стабилизируют, а затем пациентов перенаправляют на лечение в другие госпитали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм.