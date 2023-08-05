В Еврейской автономной области нашли заблудившегося 13-летнего грибника

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Для поисков мальчика была организована операция с привлечением нескольких десятков человек.

Поиски 13-летнего подростка-грибника, потерявшегося в районе села Николаевка Еврейской автономной области, успешно завершены — ребенок найден. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Уточняется, что мальчика обнаружили родственники в лесу в пяти километрах от места пропажи. Юного грибника уже осмотрели спасатели — состояние здоровья у него удовлетворительное.

Ранее в этот же день стало известно, что в Еврейской автономной области подросток пропал при сборе грибов. Мальчик, по всей видимости, заблудился в лесу. Родители пытались найти его самостоятельно, однако поиски не принесли желаемого результата, после чего они обратились за помощью к спасателям.

Для поисков ребенка была организована целая операция с привлечением нескольких десятков человек, в том числе из соседнего Хабаровского края. К поискам были подключены кинологи с собаками и операторы беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области обнаружили тела отправившихся около двух недель назад на рыбалку пенсионеров. Находившийся с ними пятилетний внук до сих пор не найден.