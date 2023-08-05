Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Igor Fereira

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Причины случившегося выясняются.

Происшествие с пассажирским самолетом Aibus A330 компании Nordwind случилось в сочинском аэропорту. По данным пресс-службы воздушной гавани, авиалайнер столкнулся с телескопическим трапом.

Речь идет о рейсе Нижний Новгород — Сочи. Сообщается, что лайнер при заруливании на стоянку задел крылом и мотогондолой левого двигателя телетрап. Причины произошедшего выясняются.

Авиакомпания приняла решение о замене самолета для следующего полета из Сочи в Новосибирск, а также взяла на себя обязательства предоставить пассажирам напитки и питание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска. Из-за случившегося было принято решение прервать полет и вернуть летательное средства на стоянку для того, чтобы провести техническую оценку судна. Обошлось без пострадавших.