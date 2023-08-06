Какой завтрак поможет снизить холестерин: самое простое блюдо

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Этот продукт продается в любом продуктовом магазине.

Оказывается, что овсянка не только значительно снижает уровень холестерина в крови, но еще и способствует детоксикации печени, сообщает RG.RU. Почему все привыкли начинать утро именно с этого блюда? Ведь есть и другие продукты, богатые полезной клетчаткой. Например, брокколи, капуста, ячмень.

Врач-диетолог Василиса Пономарева объяснила, чтобы очистить печень от токсинов, необходимо давать организму до 30 граммов клетчатки в день. В большом количестве они содержатся, конечно же, в овсе.

«Чем менее обработан овес, тем больше в нем содержится бета-глюканов, которые обладают свойствами снижения уровня холестерина», — отметила диетолог.

Поэтому врач и рекомендует есть на завтрак овсянку.

«60 граммов овсяных отрубей в день могут помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности и липидов в крови из-за содержащихся в них бета-глюканов», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие продукты полезно есть на завтрак.