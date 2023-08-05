Эндокринолог назвала неочевидные признаки сахарного диабета: проверь себя
Эндокринолог Рутковская перечислила неочевидные признаки сахарного диабета
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
Заболевание легче всего лечить, если его выявили на начальном этапе.
Нормальный уровень глюкозы в организме человека необходим, чтобы он чувствовал себя хорошо и комфортно. Однако сахарный диабет способен развиваться незаметно, поэтому не всегда его удается определить на ранней стадии. Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская 28 июля назвала неочевидные признаки, которые сигнализируют о наличии у человека данного заболевания.
По словам медика, нередко диабет развивается исподволь — человек не обращает внимания на ряд сигналов, а заболевание прогрессирует. Его легче лечить, если он обнаружен на начальном этапе. К основным признакам врач отнесла следующие факторы:
- Сухость во рту;
- Жажда;
- Учащенное мочеиспускание, в том числе ночью;
- Прибавка в весе;
- Потливость;
- Ощущение покалывания и онемения в пальцах рук и стопах ног в покое.
Как отмечает врач, покалывание и онемение в стопах ног — это признаки того, что сахарный диабет уже развивается длительное время, появились осложнения.
«Затуманивание и снижение остроты зрения появляются вследствие редкого измерения глюкозы или, когда человек не знает своих целевых значений, а также, зная о своем диагнозе „сахарный диабет“, не посещает офтальмолога. Проверяться на диабет лучше ежегодно», — рассказала Рутковская в беседе с aif.ru.
Для того чтобы чувствовать себя хорошо, нужно соблюдать несколько правил. В их числе регулярная физическая активность — продолжительностью 30-60 минут в день. Причем это необязательно должна быть какая-то интенсивная тренировка. Подойдет обычная ходьба и плаванье. Также следует отказаться от вечерних приемов пищи. Пересмотреть свой рацион в пользу более здоровой еды.
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