«Под защитой секретной службы»: как Трамп может избежать тюремного заключения

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP

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У бизнесмена за спиной «надежные ребята». Спасет ли их поддержка?

Экс-президент США Дональд Трамп может избежать тюремного заключения, даже если его признают виновным по какому-либо из заведенных на него дел. По законам Штатов, он имеет право на пожизненную охрану агентами секретной службы США. Такую привилегию бизнесмен получил благодаря тому, что занимал пост главы государства. Про эту возможность вспомнили нынешние и бывшие американские чиновники, которые сообщили детали изданию The Washington Post.

«Если его признают виновным по любому из трех уголовных дел, Дональд Трамп, возможно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и как будет выглядеть его пребывание там в соответствии с законом, который позволяет бывшим президентам США пожизненно находиться под защитой секретной службы», — рассказал один из политиков.

Право пользоваться пожизненной защитой секретной службы США президенты страны получили в 1965 году. С того момента только один из лидеров Соединенных Штатов отказался от такой привилегии. Речь о Ричарде Никсоне, который принял такое решение, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков.

Если Трамп не откажется от охраны, то переиграет всех, кто хочет его посадить. Чиновники начнут задаваться вопросом, что делать с сотрудниками секретной службы. Ведь, если Трампа посадят, то агентам придется отправится за решетку вместе с ним. Поэтому уже сейчас федеральные судьи, скорее всего, понимают, что нужно искать альтернативные варианты наказания для бывшего президента. Речь идет об испытательном сроке, штрафе, общественной работе или домашнем аресте.

Ранее 5-tv.ru писал, чем для Трампа обернется громкое судебное преследование.