Фото: www.globallookpress.com / Anatolii Stepanov

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Российская армия не дала врагу реализовать задуманное: действовали молниеносно.

Штурмовые группы мехбригад ВСУ провалили атаку в районе Красного Лимана. А все благодаря слаженным и четким действиям российской армии: у врага не было ни единого шанса реализовать задуманное. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал РИА Новости, как все было.

«На краснолиманском направлении в районах торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск „Центр“ сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 90 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномета», — отметил Савчук.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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