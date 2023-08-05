Какие выборы пройдут в Единый день голосования

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора. А что еще?

Единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября. Россияне должны будут выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

В сентябре 2023 года также пройдут выборы мэра Москвы и губернатора Московской области. Голосование в столице и ее области продлится несколько дней — с 8 по 10 сентября.

В Единый день голосования также состоятся дополнительные выборы в Государственную Думу VIII созыва. Голосование пройдет по четырем одномандатным округам.

Выборы пройдут в том числе и на новых территориях. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей предстоит выбрать состав парламентов.

Избирательные участки в единый день голосования работают с восьми утра до десяти вечера. Для голосования россияне должны предъявить паспорт, а также служебный паспорт (при наличии) или военный билет.

В Москве и еще 24 регионах можно будет проголосовать дистанционно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Андрея Воробьева на выборы главы Подмосковья.