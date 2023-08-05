Россия выдала Таджикистану обвиняемого в жестоком убийстве семьи из 22 человек

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Гражданин республики совершил зверское преступление в 1992 году с целью ограбления.

Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче Юсуфа Салиханова, обвиняемого в убийстве 22 человек, в том числе беременной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре 1992 года мужчина, находясь в сговоре с группой лиц, совершили нападение в селе Сарбанд с целью ограбления, вооружившись автоматами Калашникова.

«Незаконно проникнув в дом потерпевшего, где проживали и находились члены его семьи и родственники, обвиняемый расстрелял их из автомата, тела облил бензином и поджег. Двоим из потерпевших удалось выжить. C места преступления соучастники скрылись на автомобилях жертв», — говорится в сообщении.

В марте прошлого года суд города Бохтара (Таджикистан) вынес заочное решение об аресте преступника, после чего он был объявлен в розыск.

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