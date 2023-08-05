Волочкова о балетных травмах: «Плечо выходило из сустава каждый день»

Фото, видео: Личный архив Анастасии Волочковой; 5-tv.ru

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Знаменитая танцовщица поддержала певицу Анну Седокову, пострадавшую на концерте. После падения ей диагностировали разрыв связок.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова посочувствовала коллеге по шоу-бизнесу Анне Седоковой, у которой после падения на концерте выявили разрыв связок в колене. Балерина рассказала, что именно такой травмы за свою карьеру не получала, но было много других, не менее болезненных и опасных. Бывшая прима Большого театра повреждала плечевой и голеностопный суставы, но всегда на первом месте была сцена — выходила танцевать через боль.

«У меня ничего не рвалось. Травмы у меня были — плечевой сустав, голеностопный. Растяжение связок очень серьезное было в голеностопном суставе, и единственный раз я отменила спектакль „Жизель“ в Большом театре по этой причине… Самое главное — не допустить хирургическое вмешательство, потому что самая лучшая операция — это не сделанная», — заявила танцовщица.

По словам Волочковой, в 2008 году она пережила тяжелый период из-за недуга — усиленными балетными тренировками и подготовкой к шоу «Ледниковый период» заработала привычный вывих плеча.

«Меня тогда за руки дергали так, что у меня плечо выходило из сустава почти каждый день», — рассказала артистка.

Такое состояние танцовщицу уже не тревожит. Однако врачи тогда говорили, что необходима операция. Но эпатажная звезда решила задачу самостоятельно. Как следует укрепила упражнениями мышечный корсет, плечи и руки.

В течение 18 лет Волочкова наблюдается у признанных экспертов в области спортивной медицины Зураба и Ирины Орджоникидзе. Кроме того, она отлично знает сама, чем снимать боль, воспаление, напряжение в мышцах в случае повреждения. Артистка очень боится игл и скальпелей, поэтому не допускает радикального лечения. Стоит отметить, нередко только оперативным путем и можно решить проблему, но принципиальную балерину этот способ совершенно не устраивает.

Анна Седокова упала с лестницы на концерте и ударилась коленом — разрыв связок в двух местах. www.globallookpress.com / City News Moskva

Седоковой звезда посоветовала несколько препаратов, а еще пригласила обсудить терапию по телефону. К тому же обе селебрити лишь недавно побывали на музыкальной премии, познакомились и обменялись номерами телефонов. Певице собеседница 5-tv.ru порекомендовала не паниковать, хоть травма и серьезная.

«Хочу просто пожелать силы, выдержки и мужества», — добавила Волочкова.

Растяжение — постоянный спутник жизни балерины. Прямо сейчас она восстанавливается после растяжения паховых связок в районе тазобедренного сустава. Все это — издержки профессии и вездесущих шпагатов, которые буквально сводят с ума общественность и заставляют говорить на повышенных тонах. Но физическая боль, отметила Волочкова, ничто по сравнению с болью от регулярных нападок хейтеров. Вранье про спортсменов и артистов — опасное и крайне неприятное дело.

«Думаю, что в жизни Анна Седокова, потому что она красивая женщина, с этим тоже сталкивалась. Поэтому пусть такая травма физического характера будет самым большим разочарованием и бедой в ее жизни. Чтобы больше уже ничего не было», — пожелала балерина.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала, почему не пользуется услугами визажистов. Знаменитость постоянно участвует в светских мероприятиях и событиях из мира творчества и шоу-бизнеса. И красится она не в салоне красоты, а в автомобильном салоне — сама, по пути к месту встречи. Неужели денег не хватает на специалиста?