Два буксира отправились к месту происшествия с танкером около Керчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

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Судно получило повреждения.

Два буксира отправились к месту происшествия с танкером в Керченском проливе, сообщили «Известиям» в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

Отмечается, что судно получило повреждения.

Несколькими часами ранее в Керчи прозвучали громкие звуки. Примерно в это же время движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил, что эти звуки не имели никакого отношения к мосту — он был закрыт из-за угрозы атаки. В настоящее время движение открыто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движение судов и полеты летательных аппаратов были ограничены в районе Керченского пролива. Для следующих из Черного моря кораблей организован специальный район досмотра.