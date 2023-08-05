Виктор Рыбин рассказал, как фанатки раздели его догола на концерте: «Неопытный был»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист признался, что просто не смог справиться с толпой разгоряченных поклонниц.

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал о курьезном случае, произошедшем на концерте — группа фанаток буквально оставила его без трусов. В очередном выпуске подкаста «Неформат» на Первом канале 60-летний артист принял участие вместе с хип-хоп-исполнителем Андреем Звонким. Ведущая выпуска Валя Карнавал попросила поделиться забавной историей из творческой жизни, и у Рыбина тут же одна такая нашлась.

По словам музыканта, непреодолимую тягу почитателя к звездному телу он оценил еще в начале карьеры. Дело было в 1996 году, когда группа «Дюна» уже была популярной, но сам солист не вполне уверенно чувствовал себя на сцене и за кулисами. Потому и оказался голым на площадке близ ВДНХ. На тот момент только набирали обороты отношения Рыбина с Натальей Сенчуковой, будущие супруги недавно познакомились.

«Много народу, сцена, куча оборудования. Я еще неопытный был, мне милиционеры машут, чтобы я выходил в одну сторону, а я перепутал и пошел в другую. И тут я попал в руки девушек. Я никогда не думал, что я какой-то интерес представляю для них, но я ушел тогда только в кроссовках, прикрывая интимную зону!» — заявил артист.

Как отметил Рыбин, возлюбленная не устроила ему сцену ревности и не пыталась обвинить в случившемся. Она лишь смеялась и шутила. Например, что боится с этого дня отпускать кавалера на гастроли в одиночестве. Страх, хоть и шуточный, был вполне оправдан — ведь действительно стоило музыканту оторваться от коллектива, как он остался без штанов.

Ранее 5-tv.ru писал о непростой личной жизни сына Сенчуковой и Рыбина — Василия. В 24 года парень успел прожить несколько лет с девушкой, жениться на ней и еще до первой годовщины свадьбы уйти к другой. Страсти кипят, влюбленные не скрывают своих чувств, напуганы только звездные родители. Мама, в частности, пресекает обсуждения и подчеркивает, что наследник не собирается в ЗАГС в ближайшее время.