Страдающей редкой неврологической болезнью Селин Дион не помогают лекарства

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Kabik Photography/Med

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Сестра певицы рассказала о состоянии ее здоровья.

Канадская певица Селин Дион не может справиться с синдромом мышечной скованности (Stiff Person Syndrome, SPS), лекарства ей не помогают. Редкое неврологическое заболевание 55-летней артистке диагностировали в декабре 2022 года, сейчас она бросает все силы на реабилитацию, но результаты нельзя назвать обнадеживающими. Об этом в интервью SheMazing рассказала сестра звезды Клодетт Дион.

Недуг исполнительницы — очень редкий, с признаками аутоиммунной болезни. Принцип возникновения вызывает споры, так как не определен окончательно, к тому же только часть симптомов у пациентов совпадает. По данным Национального института неврологических расстройств США, SPS приводит к ригидности (твердости, неподатливости) мышц и повышению чувствительности к раздражителям в виде шума, прикосновений или всплеска эмоций.

Эти реакции приводят к болезненным спазмам. Известны случаи, когда тяжелые спазмы приводили к переломам костей, разрывам мышечной ткани и деформациям суставов. Страдающий таким недугом человек все хуже выполняет простые, но жизненно важные задачи — прием пищи, передвижение и так далее. Врачи лечат пациентов с SPS с помощью миорелаксантов и успокоительных средств, в том числе психоактивных препаратов.

Селин Дион живет сейчас в своем доме с тремя сыновьями. К ней переехала еще одна сестра Линда, чтобы помогать и поддерживать. Знаменитость обращается к одному доктору за другим, но пока никто не смог значительно повлиять на ее состояние. Каждый день певица работает с терапевтом по спортивной медицине, борется из последних сил. Клодетт Дион считает, что артистке необходим отдых.

«Мы не можем найти лекарство, которое работает, но так важно не терять надежды…. Я думаю, больше всего ей нужно отдыхать. Она всегда делает все возможное, всегда старается быть на высоте и первой на вершине. Но в какой‑то момент сердце и тело просто попытались что‑то сказать. Важно прислушаться к ним», — сказала сестра артистки.

После постановки диагноза Селин Дион отменила все концерты в Великобритании и Европе в 2023 году. Она трудится, чтобы восстановиться и снова выйти на сцену, но пока голос и ноги не слушаются, говорить об этом слишком рано. Ранее 5-tv.ru показывал, как сейчас выглядит тяжелобольная певица.