🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день обещает быть эмоционально нестабильным, поэтому старайтесь максимально сохранять равновесие при возникновении конфликтных ситуаций.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 августа, не самый благоприятный день для серьезных дел. Новые сутки растущей Луны могут вывести из состояния равновесия некоторых представителей зодиакального круга. Не поддавайтесь на провокации — сохраняйте спокойствие и не совершайте безрассудные поступки.

♈ Овны

Работайте с энергией убывающей Луны, чтобы освободиться от того, что исчерпало свою службу в истории вашей жизни. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, понаблюдайте, как вы чувствуете себя после каждого взаимодействия. Чувство опустошения — сигнал для вас, Овны. Осознание этого поможет вам подтвердить свои границы там, где это необходимо.

Космический совет: не позволяйте окружающим нарушать ваше личное пространство.

♉ Тельцы

«Люди забудут, что вы говорили. Люди забудут, что вы делали. Но люди никогда не забудут, какие чувства вы у них вызвали». Мудрые слова американской писательницы и поэтессы Майи Анжелу, над которыми вам стоит поразмышлять, попивая ромашковый чай. Посвятите эти выходные налаживанию взаимоотношений с близкими, Тельцы.

Космический совет: долгожданные перемены придут в вашу жизнь после того, как вы освободите для них место.

♊ Близнецы

Вы не одиноки, Близнецы. Это ваше напоминание о том, что стоит открыть свое сердце. Воздайте должное священным нитям, которые связывают вас вместе с близкими. Если вам трудно справляться со многими ролями и обязанностями, которые вы взяли на себя, попросите о помощи и позвольте себе ее получить.

Космический совет: сосредоточьтесь на семье в эти выходные.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ваша любовь подобна океану, Раки. Когда вы принимаете кого-то в свой священный круг, вы склонны разрушать любые барьеры. В результате вы не всегда можете сказать, где заканчиваются они и начинаетесь вы. Это то, что вы захотите вспомнить, когда горечь может взять верх над вами. Звезды напоминают — не все могут интуитивно чувствовать, что у вас на душе.

Космический совет: разрешите себе выразить то, что у вас на сердце.

♌ Львы

Сегодня звезды рекомендуют вам уделить внимание своему здоровью. Помните — мы есть то, что мы едим. Наполняйте свой храм здоровой пищей. Не забывайте и о ментальном здоровье — дайте место всем эмоциям и переживаниям, Львы.

Космический совет: позаботьтесь о себе сегодня.

♍ Девы

Поблагодарите сегодня прошлое за все неудачи и прорывы, Девы. Вселенная подсказывает, что сейчас вы находитесь на поворотном этапе в своей жизни! У вас есть сила, мужество и сострадание, необходимые для того, чтобы превратить свою неудачу в победу!

Космический совет: важные поворотные события не за горами!

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Если вы каким-то образом сомневались в намерениях некоторых людей, то у вас, вероятно, есть на то веские причины. Ваши духовные наставники всегда общаются с вами через вашу интуицию, Весы, поэтому не стоит ей пренебрегать.

Космический совет: прислушивайтесь к своим ощущениям и предчувствиям.

♏ Скорпионы

Некоторым Скорпионам может казаться, что все приложенные усилия ни к чему не приводят. Однако это не так. В моменты сомнения позвольте своему внутреннему компасу направлять ваши действия. То, что вы не наблюдаете немедленных результатов физически, не означает, что они не начали преобразовываться духовно. Чтобы обрести мир и безмятежность именно там, где вы находитесь, отбросьте постоянные сравнения.

Космический совет: ваши усилия будут оправданы многократно, просто не торопите события.

♐ Стрельцы

Сейчас в вашей жизни наступило время, когда Вселенная привносит в ваш опыт вещи, людей и ситуации, которые будут продвигать вас в направлении роста. Со своей стороны, подружитесь с мужеством и приготовьтесь рисковать, Стрельцы. Будущая версия вас уже гордится всеми смелыми шагами, которые вы делаете сегодня!

Космический совет: продолжайте путь к цели, каким бы каменистым ни был путь.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Проблема в том, что вы думаете, что должны делать все самостоятельно. Но это ложное чувство контроля. Это ловушка, Козероги. Она мешает вам показывать себя самой яркой и смелой версией. Чтобы изменить свое мышление, начните с визуализации. Кем и где вы себя видите в будущем?

Космический совет: вы являетесь творцом своей жизни.

♒ Водолеи

Сегодня звезды вас просят поразмышлять над мудрыми словами Сократа: «Я знаю только то, что я ничего не знаю». То, что вам предлагает Вселенная прямо сейчас — это чистый лист. Возможность начать сначала во всех смыслах этого слова. Будьте готовы рисковать, Водолеи. Это также подходящее время для вас, чтобы укрепить родственные связи.

Космический совет: не бойтесь рисковать!

♊ Рыбы

Расслабляться рано, Рыбы. Вам предстоит проделать еще кое-какую работу над собой. Исследуйте не только раны, но и то, как они образовались. Сегодня звезды также призывают вас прислушаться к внутреннему голосу и присмотреться к тому, какие люди вас окружают в данный момент.

Космический совет: бежать от проблем — не самое лучшее решение.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.