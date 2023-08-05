Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

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В список входят компании и бренды, которые ушли с российского рынка, прекратили поставки или закрыли свое производство в РФ.

Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта. Как пояснили в ведомстве, изменения носят точечный характер. Для включения в список того или иного бренда необходимы определенные условия: уход компании с российского рынка, прекращение поставок или закрытие производства на территории России. Если же иностранные партнеры продолжают поставлять продукцию в достаточном количестве, она исключается из списка. Обновленный перечень товаров опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, он был дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в список были включены некоторые бренды очков — Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein.

Линзы Acuvue, которые производит предприятие Johnson & Johnson, не были включены в список. В министерстве подчеркнули, что компания-правообладатель «добросовестно продолжает официальные поставки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в обновленный перечень включили фотоаппараты трех марок.