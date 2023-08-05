Крючков: громкие звуки у Керчи не имели отношения к Крымскому мосту
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Власти Крыма разъяснили ситуацию.
Несколько громких звуков раздались в районе города Керчь. Примерно в это же время движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале разъяснил ситуацию.
«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия — движение возобновится», — сообщил Крючков.
Киевский режим совершил два теракта на Крымском мосту — в октябре 2022 года и в июле 2023 года. В последний раз Киев атаковал мост двумя надводными беспилотниками. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте.
Позднее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад не реагирует на теракт на Крымском мосту.