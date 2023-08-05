На Украине призвали снять звезды с монумента «Родина-мать»

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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С предложением убрать оставшиеся элементы советской символики выступил украинский скульптор. Чем все закончится?

На Украине после снятия герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве хотят убрать и звезды на гарде ее меча — оставшиеся элементы советской символики. С таким предложением выступил скульптор Алексей Пергаменщик. Он участвовал в работе над проектом по демонтажу герба, который вскоре заменят на украинский трезубец.

«Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времен Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает», — заявил он в эфире «Днепр ТВ».

Кроме того, монумент вскоре могут переименовать в «Украину-мать». С таким предложением выступил ученый совет Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как писал ранее 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин, комментируя эти события, заявил, что Украина ищет свою идентичность на основе неонацизма.