«Мамино сокровище»: сын Жанны Фриске покорил публику игрой на электрогитаре

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Платон инетересуется тяжелой музыкой и делает успехи — мальчик опубликовал видео с исполнением одной из песен группы Slipknot.

Десятилетний сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске — Платон — продемонстрировал свое мастерство игры на электрогитаре. Мальчик давно увлекается роком и обучается музыке, периодически хвалясь своими достижениями в социальных сетях. На этот раз он опубликовал видео и исполнением песни ню-метал-группы Slipknot.

Платону было два года, когда его мама умерла от онкологического заболевания. Отец не просто полностью взял на себя воспитание сына, он запретил родственникам покойной избранницы общаться с ребенком в результате конфликта. Ссора не утихла и спустя восемь лет. Телеведущий всесторонне развивал мальчика — фортепиано и гитара, большой теннис, иностранные языки. Со временем главным увлечением стала музыка.

Как и папа, поклонники юного гитариста видят в нем талант. Платона часто сравнивают с мамой не только из-за любви к творчеству, но и из-за очевидного сходства. Парнишка унаследовал черты Жанны Фриске. И каждый раз, показываясь публике, как бы напоминает о ней. Увидев ребенка с гитарой в руках, поклонники писали в комментариях, что у них по телу побежали мурашки.

«Платон супер! Играешь круто! Улыбка мамина»;

«Мамино сокровище. Копия»;

Молодец! Ну как сильно на маму похож… Надо же!» — пишут фанаты.

Через два года после смерти возлюбленной Дмитрий Шепелев начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. В 2021 году у пары родился сын Тихон. Кроме того, у женщины есть дочь от прошлых отношений. Поклонники лишь недавно получили возможность наблюдать за Платоном: пока мальчик не повзрослел, папа берег его от публики. Теперь, по словам телеведущего, парню предстоит научиться обращаться с повышенным вниманием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья Жанны Фриске не может помириться с Шепелевым.