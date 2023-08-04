Анджей Сапковский анонсировал продолжение книжной серии «Ведьмак»

Фото: www.globallookpress.com / Katalin Vermes

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Создатель мегапопулярной вселенной пообещал закончить работу не позднее, чем через год.

Писатель Анджей Сапковский заявил, что работает над новой книгой по вселенной «Ведьмака». О своих творческих планах он рассказал в эфире YouTube-шоу Fantastic talk's. Как отметил автор, ему трудно предсказать, как скоро удастся выпустить готовое произведение, но некоторые рамки, не очень строгие, он себе все же поставил.

«Со мной никогда не знаешь… Может быть, я что-то сделаю, а, может быть, и нет. Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке и довольно усердно. Процесс может занять год, но не больше», — сказал он.

Сапковский подчеркнул, что не любит публично обсуждать свои идеи, так как это становится своего рода обещанием. Если поклонники «Ведьмака» узнают, что писатель задумал новый сюжет, они будут ждать результата. А автор может передумать в процессе работы, за что ко всему прочему будет обвинен в обмане.

Анджей Сапковский выпустил в свет уже восемь романов об уничтожающем чудовищ наемнике Геральте из Ривии. Герой обладает сверхчеловеческими способностями, огромной силой и иммунитетом к ядам. Обратной стороной этих качеств является постоянный риск и неспособность иметь детей.

Персонаж не просто борется с опасными тварями, он также участвует в королевских интригах и оберегает жизнь другой главной героини Цири — своей приемной дочери. По мотивам истории Сапковского созданы популярные компьютерные игры, фильмы, сериалы, комиксы и другие литературные произведения. Роль Геральта прославила британского актера Генри Кавилла в самой свежей адаптации.

В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» Кавилла не будет, он принял решение покинуть проект, так как сценарий ушел далеко от оригинального сюжета Сапковского. По одной из версий он был уволен за некорректное отношение к женщинам. Артиста заменит коллега по цеху Лиам Хемсворт. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Генри Кавилл лишился роли Супермена в новом фильме.