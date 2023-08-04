ДТП со стрельбой произошло в центре Москвы: мужчине прострелили грудь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Между участниками дорожного движения произошел конфликт. Но из-за чего?

В центре Москвы на Моховой улице произошло ДТП со стрельбой. 5-tv.ru узнал, как зародился конфликт между двумя водителями.

По предварительной информации, открывший стрельбу водитель подрезал другого участника дорожного движения, но тот не придал этому особого значения. Оба водителя остановились на светофоре, затем правонарушитель попросил второго открыть окно, после чего стал выкрикивать оскорбления. Мужчина не смог проигнорировать это и вышел из своей машины. Тогда лихач выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавший получил ранение в грудь.

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что правоохранители смогли задержать нарушителя общественного порядка. На место происшествия прибыла полиция и бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пострадавшему. Мужчина госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего пистолетом работникам больницы.