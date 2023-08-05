«Куда еще лучше»: актриса Елена Захарова показала фигуру в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Поклонники не смогли пройти мимо и оставили комментарии под фотографией женщины.

Лето — время отпусков. Актриса Елена Захарова, как и многие россияне, отправилась на курорт. И, конечно же, она не могла не поделиться фотографиями с моря. В своем личном блоге 47-летняя артистка опубликовала фото в полосатом купальнике черно-белого цвета. На кадрах она стоит в элегантной позе у побережья.

«Отпуск! Возможность побыть с любимыми и дорогими людьми», — подписала фото Захарова.

Поклонники отреагировали на кадры, которыми их порадовала актриса. Многие пожелали ей хорошего отпуска и оценили ее внешность.

«Леночка! Красавица! Желаю отлично отдохнуть. Набраться сил и еще лучше выглядеть! Хотя, куда еще лучше», — написала одна из подписчиц актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Захарова рассказала о скромном заработке.