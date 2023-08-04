Вы выбираете это сами: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 7 по 13 августа.

Основная энергия недели (карта Рыцарь пентаклей в прямом положении)

Это карта, которая говорит нам о том, что неделя очень благоприятна для различных бизнес мероприятий. Вам нужно налаживать связи с уже имеющимися людьми, чтобы они познакомили вас с надежными поставщиками, чтобы вы вышли на новый уровень в своем личностном и деловом развитии, в том числе и финансовом плане. Карта Рыцарь говорит о том, что деловая среда будет вам или помогать, или даже в чем-то «давить», потому что в данном случае эта карта больше про стабильность, чем продвижение.

Неделя с 7 по 13 августа будет очень активной. Если у вас есть желание или намерение посетить какие-то форумы, бизнес мероприятия — то это нужно делать. Также нужно давать шанс каким-то новым идеям, даже если у вас все благоприятно, чтобы они могли влиться в вашу привычную систему бытия.

Карта говорит о том, что если вы настроены на приобретение чего-то, расширение бизнеса, то это должно быть основано на спокойном, хладнокровном и деловом подходе. Если даже будут какие-то проволочки, какие-то паузы в течение этого времени, то этого не нужно пугаться. Наоборот, они являются больше рекомендаций для того, чтобы более тщательно изучить вопрос.

Если вы видите, например, что ваша сделка как-то не складывается, то проверьте документы и надежность своего оппонента. Основная рекомендация — проверять. Но не подозрительно, а просто тщательно.

Финансы (карта Солнце в перевернутом положении)

Карта Солнца в перевернутом положении — неделя очень благоприятна для деловых связей. И несмотря на то, что август считается временем для отпусков, не исключено, что в какой-то поездке вы вполне можете встретить своего нового делового партнера. Все будет происходить легко, складываться само с собой. Карта Солнца говорит о том, что вы должны себя чувствовать победителем. Вы должны себя чувствовать человеком, который может себе позволить все, что он хочет. Эта энергия поможет вам вырасти дальше в финансовом плане. Например, не экономить и не считать деньги. А наоборот — позволить себе больше.

Эта карта не говорит нам о каких-то безумных тратах, а о том, что можно себя порадовать. Можно позволить себе путешествие, купить какую-то вещь, которую давно хотели. Или же обновить мебель в доме. Но это именно должно быть в удовольствие. И вы должны чувствовать себя заслуживающим этого.

Здоровье (карта Пятерка пентаклей в перевернутом положении)

Здесь карта не очень благоприятная. Пятерка пентаклей в прямом и перевернутом виде всегда означает лишения, страдания, какие-то травмы, проблемы со здоровьем на пустом месте. Основная рекомендация — обратить внимание на свое здоровье. Здесь, скорее, про то, что какие-то застарелые проблемы могут выйти на первый план.

Пятерка пентаклей в перевернутом положении говорит о том, что, возможно, будут влиять какие-то внешние обстоятельства, из-за которых вы можете почувствовать себя плохо. Например, перемена погоды (духота, перепады давления).

Личная жизнь (карта Четверка кубков в перевернутом положении)

Что касается любви и личной жизни, то неделя, к сожалению, не самая благоприятная. Карта говорит о том, что под лежачий камень вода не течет. Если вы чего-то хотите, то вам нужно самим начать что-то делать. Если вы одиноки, то нужно выйти из дома.

И здесь карта также обращает внимание на то, что близкие люди не телепаты. Они не знают, что вам может понадобиться или как вы себя чувствуете.

Эта карта говорит о том, что в личной жизни, скорее, будет такой период, что ничего особенно не будет хотеться. Но ничего в этом страшного нет. Если вы чувствуете себя не в ресурсы на построение отношений, хотите какое-то время провести в одиночестве, то почему бы и нет. Просто отдавайте себе отчет в том, что с таким подходом вы не найдете спутника.

А если вы сейчас в отношениях, то эта карта говорит о том, что может быть некая размолвка или дистанция между вами. Но это тоже неплохо.

Совет недели (карта Восьмерка кубков в прямом положении)

Карта говорит нам о том, что если мы собрались уходить, то это нужно делать. Причем не раздумывая. Если вы считаете необходимым сейчас уйти от какой-то фазы вашей жизни, если вы хотите разорвать отношения, то это нужно делать. Если вы чувствуете, что вы уже не можете быть в этом окружении, что оно вас не питает, то нужно уходить. Восьмерка кубков — про расставание, уходы, прекращение каких-либо отношений, в том числе рабочих и деловых.

Это может говорить не обязательно про расставание с человеком, а, например, уход из книжного клуба или фитнес-центра, которые вы посещали.

Сама по себе неделя, судя по этим всем картам, будет достаточно «бурлящей». Она будет немножко стрессовой, потому что чувствовать чисто физически вы будете себя, скорее, не очень хорошо. Однако в плане работы, каких-то финансовых дел — все будет очень хорошо. В личной жизни будут небольшие паузы, дистанции. Это неделя для того, чтобы уйти от всего, что вас больше не радует.

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