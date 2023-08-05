Катись наливное по серебряному блюдечку: к чему снятся яблоки

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Толковать значение сновидения нужно в зависимости от плода и его состояния.

Яблоко всегда являлось символом мудрости. Можно предположить, что эти фрукты сняться мудрецам или тем, кто пока еще стремиться познать земную мудрость. Многочисленные сонники по-разному толкуют сновидения с яблоками. Девушкам они могут сниться к будущей семейной жизни или материнству, а замужним женщинам — к счастливому благополучному браку.

По соннику Фрейда яблоки ассоциируются с женской грудью. Если вам приснилось, как вы едите спелое яблоко, значит ваши попытки в жизни пойти с кем-то на сближение остаются безуспешными. Червивое же яблоко означает, что вы чувствуете тревогу в отношении с партнером, пишет издание dni.ru.

Сонник Миллера гласит: если ешь во сне гнилые яблоки — в жизни не жди добра. Если они спелые и висят на дереве — значит ваши мечты скоро начнут исполняться. А те, которые валяются на земле, сулят лицемеров и льстецов в жизни.

В соннике Ванги говорится, что если вы обрываете яблоки с веток, значит стремитесь стать мудрее. А если едите яблоко, то обретете долгожданную мудрость после того, как подружитесь с новым человеком.

Когда снится червивое яблоко, это значит, что вам придет новое знание, которое собьет вас с толку и уведет ложным путем. Если вам снится, как вы разрезаете яблоко, значит вы впадете в заблуждение и за это придется нести ответственность.

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