«Очень разные голоса»: дочь Успенской не согласна, что похожа на звездную мать

Дочь Любови Успенской не согласна, что ее звучание схоже с пением матери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Эмоциональное состояние Татьяны Плаксиной стабилизировалось, и сейчас она активно занимается своей музыкальной карьерой.

Дочь Успенской не согласна, что ее звучание схоже с пением матери. Своим мнением восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина поделилась на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.

Имя дочери Любови Успенской неоднократно попадало в новостные сводки в нелицеприятном виде. То девушка обвиняла свою мать в домашнем насилии, то несколько раз попадала в психиатрические больницы из-за своего нестабильного эмоционального состояния. Тем не менее сейчас все скандалы утихли, и девушка активно развивает свою музыкальную карьеру, вследствие чего ее начинают сравнивать с матерью, звездой русского шансона Любовью Успенской.

«Мама такой величины артист, тем более что у нас огромное внешнее сходство, поэтому я спокойно отношусь к тому, что нас сравнивают», — отметила Татьяна Плаксина.

Тем не менее, восходящая звезда шоу-бизнеса считает, что в звучании они абсолютно не похожи.

«Может, я с этим не совсем согласна, потому что я считаю, что у нас действительно очень разные голоса. Но людям свойственно сравнивать, особенно родных», — считает дочь Успенской.

По мнению Плаксиной, постоянные сопоставления ее с матерью никак не помешают ей заслужить народного признания, ведь даже если бы у нее было знаменитой матери, то были бы другие артисты, в параллель с которыми ее бы ставили.

«Все с этим сталкиваются», — убеждена артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской защитила мать в скандале с Хайдаровым.