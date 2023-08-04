«Договорились»: как в Госдуме относятся к идее пересесть на отечественные авто

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На каких машинах смогут передвигаться российские чиновники?

В Госдуме поддержали идею президента РФ Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что российские компании сегодня нуждаются в помощи от государства, поэтому, пересадив чиновников на отечественные машины, получится наладить выпуск различных марок.

«Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», Lada, Aurus. В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», Lada, позже будут «Волги“», — говорится в сообщении.

В четверг, 3 августа, Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Как отметил президент, Россия не откажется от импорта, но в первую очередь надо ориентироваться на свою продукцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования.