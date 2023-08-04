Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
Ожидается, что в бюджет поступит 300 миллиардов рублей.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ожидается, что все поступления от налога будут в объеме 300 миллиардов рублей.
При этом некоторые предприятия будут освобождены от уплаты: те, кто был создан после 2020 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля и застройщики, реализующие проекты через эскроу-счета.
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