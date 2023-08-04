Извращенец? О каких особенностях говорит любовь мужчины к грубой женской обуви

Фото, видео: www.globallookpress.com / fotototo; 5-tv.ru

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Такой фетиш может зародиться еще в подростковые годы. Но почему?

Что можно сказать о мужчинах, которым нравится грубая обувь на женщинах? К примеру, военные ботинки, на массивной платформе с шипами или же гриндерсы и мартенсы.

5-tv.ru решил поинтересоваться у врача-сексолога Евгения Кульгавчука о том, как такое пристрастие характеризует мужчин? Что говорит об их секс-предпочтениях?

По словам эксперта, здесь возможны разные варианты. Самый простой из — человеку из субкультуры байкеров может нравиться женщина схожего типажа. И если он сам ходит в сапогах с цепями, то и девушка в этой обуви вызывает у него ощущение принадлежности к одним ценностям.

Другие варианты уже более сложные. Например, это вкусы, рожденные импринтами. В сенситивный, чувствительный период бурного полового созревания на стадии гиперсексуальности, юноша испытывает яркие чувства, связанные с таким атрибутом гардероба.

«Это может быть подруга на дискотеке с такой обувью, с которой были бурные поцелуи, и, может, и продолжение впечатляющие. В таком случае подобный аксессуар может и в дальнейшем связан с предвкушением волнующего и яркого. Это закрепление через механизм условных рефлексов Павлова», — говорит сексолог.

Третий вариант — у мужчины есть мазохистские наклонности. Если во втором случае это случайно, то здесь он целенаправленно ищет подобный объект. Его взбудоражит, как дама с экрана монитора, так и с тематических вечеринок или же женщина, занимающаяся проституцией в этом амплуа. Под тенденцию ищется объект и далее получается «аналогичное закрепление через яркие эмоции», отмечает Кульгавчук.

«Мужчины, которые любят у женщин грубую обувь — разнородны. Они могут быть адаптированы или же иметь специфические сексуальные предпочтения в виде фетишизма или же мазохизма. Остается добавить, что все же для большинства мужчин в женщинах ценна женственность, которая проявляется не только в поведении, но и во внешнем виде», — подытоживает врач.

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