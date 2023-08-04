В Канске из-за взрыва бытового газа пострадали 11 человек

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия

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Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в городе Канск. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

По информации источника 5-tv.ru, в результате хлопка пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы.

В СК уточнили, что все произошло во время выполнения работ по замене трубопровода. На месте продолжают работать следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнекамске прогремел взрыв газа в многоэтажке, после чего начался пожар.