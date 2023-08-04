Родной ли? Внебрачный сын Жириновского подал иск о признании отцовства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Олег Эдельштейн уверен в законности своих требований. Но зачем ему судиться?

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимир Жириновского — Олег Эдельштейн — подал иск с требованием признать его родственником ныне покойного политика. Об этом сообщили в Никулинском районном суде столицы.

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», — приводит цитату ТАСС.

Требование Эдельштейна зарегистрировали 2 августа, отмечает dni.ru. Издание сообщает, что Олег Эдельштейн претендует на квартиру и служебное помещение.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на съезде партии.