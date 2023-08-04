В Нижнем Новгороде девушка убила выпивавшего с ней подростка

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Что произошло между молодыми людьми?

В Нижнем Новгороде 21-летняя девушка в ходе распития горячительных напитков поссорилась с 16-летним парнем и убила его. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

Уточняется, что молодые люди увлеклись алкоголем поздно ночью. В ходе возникшего конфликта девушка взялась за нож и ударила им юношу в область грудной клетки. От полученных травм парень скончался на месте. Вину девушка отрицать не стала и полностью созналась в содеянном правоохранительным органам.

«Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тыве мужчина убил своего новорожденного ребенка, бросив его на пол.