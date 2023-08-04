Госдума рассмотрит законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации
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Какие виды наказания существуют сегодня? Кто попадает под действие закона?
Госдума рассмотрит законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации уже в ближайшие месяцы. Председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что внесение документов намечено на осень 2023 года.
«Планируем сделать это в будущую осеннюю сессию», — пояснил Картаполов в интервью «Парламентской газете».
Известно, что правительство России одобряет инициативу. Согласно тексту проекта, нарушителям закона может грозить не только тюремный срок, но и большой штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что указом президента России Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжелую военную технику.