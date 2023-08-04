В России установили призывной возраст с 18 до 30 лет

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Когда новые требования вступят в силу?

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

Прежде глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что многие ребята желают пойти служить с 18 лет, поэтому это осталось нижней границей призывного возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вводятся штрафы за неоказание содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации.