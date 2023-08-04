СБУ выдвинула обвинения президенту ЦСКА Гинеру

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Что грозит российскому предпринимателю, согласно украинскому законодательству? И в чем его обвиняют?

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру. О якобы законных мерах сообщается на сайте СБУ.

Утверждается, что россиянин якобы с начала специальной военной операции (СВО) обеспечивает российскую армию патронами. Согласно законодательству Украины, за это ему может грозить пожизненное заключение.

Известно, что на украинских территориях у Гинера есть бизнес — гостиницы, металлургические заводы и торговые центры. Суд намерен изъять все его активы. При этом в октябре прошлого года Гинер был включен в список антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ выдвинула обвинения российским генерал-лейтенанту и адмиралу — командующему дальней авиацией ВКС Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Игорю Осипову соответственно.