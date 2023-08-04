«Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино

ВСУ использовали второй эшелон войск под Работино в Запорожье

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тем не менее, так называемое контрнаступление не принесло успеха киевскому режиму.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне неудачного контрнаступления пытаются усилиться в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Туда они стягивают резервы, заявил американский военный аналитик Роб Ли.

«Последняя неделя боев была важной, потому что они (ВСУ — Прим. ред.) решили активнее задействовать второй эшелон войск», — сказал он американской газете The Washington Post.

Уточняется, что бои за пункт ведутся в 2,5 километра от первой линии оборонительных сооружений российской армии.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики, неся огромные потери, начали перебрасывать на купянское направление западное оружие.