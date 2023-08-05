Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

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На Западе отмечают «безумную» плотность российских минных полей, что наверняка помешает продвижению боевиков.

Киевский режим перешел на следующий уровень контрнаступления. Американское издание The Washington Post сообщает, что задействованы значительные резервы в Запорожской области.

Самые ожесточенные боевые действия сейчас ведутся вокруг села Работино. Российские оборонительные позиции становятся непреодолимым препятствием.

Подтверждает это и американский канал CNN. По данным издания, украинское контрнаступление буксует из-за хорошей подготовки армии России.

Плотность российских минных полей они назвали «безумной». На некоторых участках находят до пяти мин на одном квадратном метре.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.