Как в домино: фура на полной скорости протаранила 20 машин во Владивостоке

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Что стало причиной крупного столкновения?

Фура на полном ходу протаранила 20 машин во Владивостоке. По предварительной информации, у грузовика, перевозившего щебень, отказали тормоза.

И он собрал, как в домино, легковушки и внедорожники, а сам врезался в дерево. Чудом в аварии никто не погиб, но машины помяло сильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Уссурийском столкнулись минивэн и туристический автобус. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и на большой скорости протаранил пассажирский транспорт, в котором ехали около 50 человек.

От удара автобус пробил ограждение и съехал в кювет. Травмы получили водитель и несколько пассажиров, которые сидели спереди, а виновник аварии погиб.