Аномальное пекло: волны жары обрушились на Центральную Россию
Аномальную жару зафиксировали в Центральной России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Уже третий день подряд в столице выше 30 градусов.
Риск возникновения пожаров велик по всей Центральной России — сейчас в регионах аномальная жара. Уже третий день подряд в столице выше 30 градусов.
В городе раздают бесплатную воду, люди прячутся в тень и сметают мороженое. Завтра пекло будет и в Петербурге, однако не исключены кратковременные, но сильные дожди.
Их, к слову сейчас очень не хватает в Башкирии — палящее солнце и засуха уничтожили там значительную часть посевов. Сразу в 30 районах республики ввели режим ЧС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перепады температуры всегда плохо влияют на самочувствие и здоровье в целом. Научные факты подтверждают, что в жаркую погоду повышается смертность.