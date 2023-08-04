Выглядела растерянной: Меган Маркл появилась на публике с двумя мужчинами

Меган Маркл появилась на публике с принцем Гарри и другом Мэттом Коэном

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Ситуация сразу вызвала волну слухов в таблоидах по всему миру.

Посетители модного ресторана Tre Lune, расположенного в калифорнийском Монтесито, удивились, когда в двери вошла королевская особа Меган Маркл. Еще больше гостей поразил тот факт, что она появилась в компании не только принца Гарри, но и друга семьи Мэтта Коэна, пишет издание 7Дней.ru.

Любопытен тот факт, что герцогиня Сассекская, которая якобы стремится к абсолютной приватности и ненавидит папарацци, даже не пыталась прятаться от фотокамер. Более того, для выхода в свет экс-актриса выбрала броское платье в широкую черно-белую полоску.

Оно полностью облегало силуэт звезды и полнило ее. Нельзя не заметить, что королевская особа сдерживала улыбку и выглядела немного растерянной.

Что же касается принца Гарри, то он вообще был весьма мрачен. Хотя предполагается, что этим выходом в свет пара захотела заранее отпраздновать день рождения Маркл, который состоится 5 августа.

Их появление на публике произвело сильное впечатление на общественность. К слову, пару никто не видел вместе на протяжении нескольких месяцев.

Такое поведение породило большое количество сплетен о том, что у них есть проблемы в браке. Видимо, узнав о домыслах, возлюбленные решили записать совместное видео.

Но это, что не удивительно, не помогло. Многие пользователи восприняли такое действие как «показуху».

Ранее 5-tv.ru писал, что принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II.