Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Африканские страны между тем активно развиваются в различных областях. Может этого так боятся американцы?

США пытаются занизить значимость саммита «Россия — Африка», поскольку их не устраивает конкуренция развивающихся африканских стран. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс, это конкуренция. Для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать, это большая ответственность и большой труд», — отметил представитель Кремля.

По итогам саммита «Россия — Африка» стало понятно, что он является одним из элементов построения многополярного мира. Такое заявление сделал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Кроме того, мероприятие продемонстрировало, что на африканском континенте также есть лидеры со своими амбициями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль опубликовал совместное заявление по итогам саммита «Россия — Африка».