Курс евро превысил 104 рубля впервые с марта прошлого года
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Рекорды в ходе торгов бьет и американский доллар.
Евро превысил 104 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных площадки.
Так, к 12:12 по московскому времени евро прибавил 0,78% и достиг отметки в 104,04 рубля. Спустя четыре минуты валюта снова снизилась до 103,87 рубля. Юань, тем временем, прибавил 0,59% и достиг 13,194 рубля.
Минутами ранее доллар также бил рекорды, достигая 95 рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство финансов России снова начнет покупку иностранной валюты и золота при новом бюджетном правиле. Власти решили возобновить процесс впервые с 2022 года.