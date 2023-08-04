«Чьей-то ногой прилетело в челюсть»: с Наталией Гулькиной произошла беда

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка призналась, что лучше бы в этот день она была нетрезвой.

Певица Наталия Гулькина рассказала, как получила серьезные травмы на отдыхе в горах. Так, накануне 45-летия звезда вместе с компанией друзей закупилась продуктами, решив как следует веселиться и жарить шашлыки.

Но в голову артистке пришла «гениальная» мысль: перед отдыхом ей захотелось покататься на тюбингах. По признанию знаменитости, тогда еще было светло, а ее друзья были трезвы, передает издание 7Дней.ru.

«Мы перелетели через ров, просто врезались дальше в ограду, где уже давным-давно закончилась эта горка. А летели мы с высоты десятиэтажного дома. И мне чьей-то ногой прилетело в челюсть. У меня не было зубов. Губа просто открывалась, как книга. У меня шрам и небольшой перекос из-за этого», — поделилась она жуткими подробностями инцидента.

Звезда добавила, что лучше бы она была в нетрезвом состоянии — тогда этого бы не случилось. После происшествия на лицо Гулькиной нельзя было взглянуть без слез.

Она отменила концерты и какое-то время находилась в стационаре. Как итог, артистка перенесла несколько операций, так как ей пришлось зашивать разбитое лицо. После выписки экс-солистке группы «Мираж» подарили мотоциклетный шлем с просьбой не снимать его ни днем, ни ночью.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница хита «Наступает ночь» рассказывала о происшествиях на концертах. Как-то раз фанаты накинулись на звезду и буквально разорвали на ней одежду.