Повышенный уровень опасности: крупный пожар вспыхнул в центре Астрахани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Соседние районы окутал запах гари — жителям рекомендовали закрыть окна и завесить их влажной тканью.

Крупный пожар вспыхнул в центре Астрахани: загорелись склад и хозяйственные постройки по соседству. Был риск, что огонь распространится и дальше.

В этом же здании расположены автосервис, токарный цех и даже мини-аквапарк. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, на тушение бросили десятки человек.

В итоге огонь удалось остановить только на площади в 600 квадратных метров. А соседние районы окутал запах гари — жителям рекомендовали закрыть окна и завесить их влажной тканью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции горят десять заводов. К тушению привлекли более 100 единиц техники, включая самолеты и вертолеты. Работу спасателей осложняют продолжающиеся взрывы.